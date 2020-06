Non è l'Arena, Massimo Giletti faccia a faccia con Matteo Renzi: poi De Magistris e le nuove rivelazioni contro il Csm

06 giugno 2020 a

C’è grande attesa per la prossima puntata di Non è l’Arena, che andrà in onda domenica 7 giugno a partire dalle 20.30 su La7. Dopo aver ospitato Matteo Salvini, stavolta Massimo Giletti avrà in studio Matteo Renzi per un faccia a faccia sull’attualità politica ed economica. Poi non mancherà il solito approfondimento sullo scandalo che ha travolto la giustizia: si parlerà ancora del caso del Dap e di Alfonso Bonafede, ma soprattutto ci sarà Luigi De Magistris per parlare di alcune rivelazioni contro il Csm. Inoltre, stando alle indiscrezioni di affaritaliani.it, si affronterà anche il tema dei nuovi assetti criminali a Roma dopo la scarcerazione di due membri importanti del clan Casamonica in seguito all’emergenza coronavirus.

