Bianca Guaccero, la gaffe sulla passera a Detto Fatto? Quella voce pazzesca che adesso gira in Rai

"Allora, ragazze... ditemelo, come si fa a igienizzare la passera?". La gaffe di Bianca Guaccero a Detto Fatto su Rai 2 è già un tormentone: lancia la pubblicità, lascia il microfono aperto, si rivolge alle due esperte di pulizie presenti in studio. S'indignano i quotidiani, compreso l'autorevole e illuminato Fatto quotidiano, e sì che mi dicono che i giornalisti della testata sono molto appassionati di quell'articolo (o articola?), anche Libero ha riportato la notizia, ma solo per la cronaca (la passera fa notizia), infine Valerio Staffelli, adorabile consegnatore di tapiri ad attapirati protagonisti dell'attualità, l'ha intercettata fuori dagli studi del programma per il servizio di Striscia la notizia. Forse il capitolo di questo appassionante feuilleton che intitolo «La passera della discordia» è ormai archiviato anche se entrerà negli annali delle gaffe involontarie e sarà replicata per decenni come è successo ad Antonella Clerici quando disse in Tv: «Non so vivere senza ca***», pensando al "calcio" o pensando ad altro.

Pare che la Rai, passato qualche mese, l'abbia pure multata. Spero che non accada a Bianca: in fondo ci ha regalato un po' di leggerezza in una televisione che purtroppo in questi ultimi mesi ci ha raccontato cronache di lutti, malattie, sofferenze... servizi importanti, per carità, ma che ci mandavano a letto con il cuore gonfio di paura. E poi la domanda era comunque di importanza, d'obbligo in un programma di servizio, aggiungendo, come ha sottolineato la mitica Laura Pausini, dopo che uscì sul palco in Messico e le si aprì lo spacco mostrandola, credo con un taglio alla mohicana, ad urbi et orbi disse in spagnolo: «Jo la tengo como todas». Bianca Guaccero compresa.

