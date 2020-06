L'Eredità, "Flavio Insinna lo ha fatto. Perché?": impensabile accusa della signora di mezza età

07 giugno 2020 a

La cannonata contro Flavio Insinna piove su Twitter durante la conduzione di una puntata de L'Eredità, il game-show in onda su Rai 1 e campionissimo di share. A parlare una signora di mezza età, che ha fatto sapere, accodandosi all'hashtagh #leredita, di essere stata bloccata sul social niente meno che dal conduttore. La ragione? Le aspre critiche della signora nei confronti del conduttore, in particolare piovute ai tempi in cui Striscia la Notizia cannoneggiò contro Insinna con una serie di servizi in cui mostravano le sue sfuriate fuorionda. E insomma, la signora bloccata su Twitter si è detta "incredula". In effetti, il caso è curioso. Ma spezziamo una lancia a favore di Insinna: nei tempi dei fuorionda di Striscia c'è da dire che era stato bersaglio di molti messaggi di odio online. Insomma, il fatto che abbia bloccato un'utente lo si può anche comprendere.

