Domenica In, impensabile: sulla scrivania di Mara Venier... questa roba, da fare gli scongiuri

07 giugno 2020 a

Come non capirla, Mara Venier. Siamo a Domenica In, la puntata in onda su Rai 1 oggi, domenica 7 giugno. Anzi, siamo ancor prima del via alla diretta, per la precisione siamo al collegamento con il Tg1 che anticipa la trasmissione. Ed ecco che la Venier appare in un appariscente vestitone verde. Ma ad apparire in modo ancor più vistoso, sulla scrivania davanti a lei, ecco un gigantesco corno rosso. Un alleato fondamentale, in questo periodo. In primis per il coronavirus, insomma abbiamo bisogno di un po' di fortuna per esorcizzare i mali di questo 2020. Ma anche la Venier, con discreta evidenza, ora ne ha bisogno: in settimana, come è noto, si è rotta un piede in un incidente domestico. Insomma, anche per lei c'è sfortuna da esorcizzare. E ci pensa così...

