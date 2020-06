Alberto Matano, il giornalista piange a Domenica In ricordando la sua terra

07 giugno 2020 a

Lacrime a sopresa a Domenica In per Alberto Matano. Il conduttore della Vita in diretta si è lasciato andare nel confronto con Mara Venier e non ha nascosto la commozione quando ha visto prima i genitori in collegamento, poi un video messaggio da parte dei nipotini: il giornalista del Tg1 non è riuscito a trattenersi ed è scoppiato in un pianto dirotto.

Alberto Matano ha poi parlato delle sue faccende di cuore, come svela Gossip e tv. “L’amore conta, è tutto per me. Spero di riuscire a portare avanti questo progetto di vita”, ha ammesso non fornendo però ulteriori dettagli. Sul fronte professionale sembra certa la riconferma a La vita in diretta: ma da settembre il giornalista condurrà, molto probabilmente, da solo, senza Lorella Cuccarini.

