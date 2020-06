Live-Non è la D'Urso, drammatico videomessaggio di Fabrizio Corona: "Voglio farlo", si gioca tutto

Francesco Fredella 08 giugno 2020 a

Fabrizio Corona rischia altri nove mesi di carcere. Quella appena trascorsa, per lui, è stata la notte più lunga. Nuova udienza per la ridefinizione della pena. Oggi - lunedì 8 giugno - la decisione dei giudici della Cassazione. Un’altra tegola per il re dei paparazzi che sta scontando ai domiciliari la pena, in attesa della decisione odierna. Adesso in ballo c’è la revoca dell’affidamento in modo retroattivo: Corona potrebbe finire di nuovo in carcere, come detto, per altri 9 mesi. “Voglio avere fede nella giustizia italiana”, racconta in esclusiva a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara d'Urso su Canale 5, con un videomessaggio (la puntata è quella di domenica 7 giugno).

Anche la mamma di Corona, intanto, rompe il silenzio dalla d’Urso. “Mio figlio è cambiato”, assicura. “Mi rimprovero di non essere perfetta, ma ho cercato sempre di essere presente”. In studio dalla d’Urso arriva anche l’avvocato di Corona, Ivano Chiesa (legato anche da una profonda amicizia con Fabrizio). Ma la d’Urso aggiunge: “Ha avuto coraggio. Ha chiesto scusa. È difficile, ma chi chiede perdono ha un grande merito”. La d’Urso racconta lo scontro burrascoso con Corona avvenuto negli anni scorsi. “Per primo a sbagliare con te sono io”, aveva detto Fabrizio alla d’Urso in tv.

“È in detenzione domiciliare per ragione umanitarie”, precisa l’avvocato Chiesa. “Sono sei anni che è in galera con sentenze definitive”. Insomma, Corona ha pagato. Adesso chi lo conosce bene dice che è cambiato: un padre modello, legatissimo alla sua ex moglie Nina Moric.

