Maria De Filippi contro Milly Carlucci, duello senza precedenti: su Rai 1 e Canale 5...

Maria De Filippi contro Milly Carlucci. Sarà di nuovo la sfida del sabato sera. Che alza la “febbre dello share”. Ballando con le stelle si scontrerà contro Tu si que vales. Non era mai accaduto, ma il format di Milly ha subito un cambio di programmazione a casa dell’emergenza Coronavirus (che ha cancellato la partenza prevista per marzo). Il programma di Milly, stando alle prime indiscrezioni, dovrebbe partire il 12 marzo (subito dopo il Tg1). Stessa data per la De Filippi, che ha sempre inanellato successi a colpi di share pazzeschi. Chi vincerà la sfida del sabato sera? Tutto confermato per l’edizione 2020 di Milly, che sarebbe già al lavoro per quella targata 2021. Da rumors dovrebbe iniziare a gennaio. La De Filippi scalda i motori per un’edizione di Tu si que vales piena di sorprese.

