Striscia la Notizia, l'ex campo rom? Scandali italiani: com'è ridotto oggi, uno sputo ai residenti

Una vergogna svelata da Striscia la Notizia. Nel tg satirico di Canale 5, nella puntata trasmessa lunedì 8 giugno, l'inviato Luca Abete si occupa di quello che fu il campo rom di Giugliano, in provincia di Napoli, che era stato sgomberato qualche mese fa. Bene, l'accampamento abusivo non c'è più. Ma come mostra Striscia, la situazione è insostenibile, inqualificabile: è rimasta una sorta di enorme e puzzolente discarica a cielo aperto. Quello che fu il campo rom, ora, è un enorme terreno in cui viene raccolta immondizia. Il tutto, mostra Luca Abate, nei pressi di alcuni campi agricoli. Una circostanza che ovviamente esaspera sia gli agricoltori sia i residenti. Qualcuno vuole fare qualcosa?

Striscia, discarica all'ex campo rom a Giugliano: il servizio

