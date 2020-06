Mario Giordano a Fuori dal coro contro Lucia Azzolina: "Azzo azzo... Gli studenti non sono sottaceti"

09 giugno 2020 a

a

a

"Inscatolati come dei cetrioli". Mario Giordano inizia Fuori dal coro chiuso dentro il plexiglass, come avrebbe voluto il Ministero dell'Istruzione per gli studenti italiani. Il giornalista e conduttore, una volta sfuggito, prima guarda il cielo poi si avvicina al cartonato della ministra grillina Lucia Azzolina, la accarezza al grido "Azzo Azzo..." e la seppellisce in pochi secondi: "Un'idea geniale, poi questa mattina ci ha ripensato ed è già una buona notizia, che ci abbia pensato e poi addirittura ripensato. Il ministro dopo aver capito che gli studenti non sono imbuti da riempire, ha capito che non sono neanche dei sottaceti". Tu chiamale, se vuoi, soddisfazioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.