Mediaset, Alfonso Signorini e il Grande Fratello Vip? Assist dal coronavirus, voci pazzesche sul cast

Francesco Fredella 10 giugno 2020 a

a

a

Sta per ricominciare. Il Grande Fratello Vip da settembre sarà di nuovo in onda. Alfonso Signorini confermato alla conduzione dopo l'ottima edizione dell’ultima edizione, condotta in porto nonostante le difficoltà derivate dall'emergenza coronavirus. A Tv sorrisi rompe il silenzio: “Abbiamo fatto i provini a oltre 40 vip. Siamo nel bel mezzo dei provini. Io da casa a Milano e gli altri da Roma con Zoom. Fino a ieri pensavo a una canzone della Carrà se dicevi Zoom, ora ho capito che si tratta di un programma le videochiamate. Sarà un cast di grandissimo interesse. Abbiamo visto 40 vip e tra poche settimane passeremo in rassegna i giovani. Con set e concerti chiusi ci siamo trovati molti nomi”, racconta il direttore di Chi. Da indiscrezioni sembra che Pupo ci sarà. Riconfermato come opinionista. Ma è rebus su Wanda Nara, moglie di Icardi. C’è chi spiffera l’arrivo di una sostituta. Ed è caccia al nome. Bocche cucite a Mediaset.

"Ipotesi fantascientifica". Signorini riscrive la storia di Mediaset? Voci di corridoio: "Chi vuole al GF Vip". Viene giù tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.