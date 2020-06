L'aria che tira, Pietro Senaldi su Nicola Zingaretti: "Non trama più, trema. E il piano Colao lo dimostra"

10 giugno 2020 a

Nicola Zingaretti non trama più, trema. Pietro Senaldi affronta la crisi del segretario del Pd con Myrta Merlino a L’aria che tira, in diretta su La7. “È da un anno che vorrebbe andare a votare - svela il direttore di Libero - trema e basta perché non ha più alcuno spazio politico”. Di conseguenza Senaldi esclude che la Lega possa tramare con il Pd: “Potrebbero trovare un accordo su qualche passaggio, ma non credo a una grande coalizione. E poi non penso che sia interesse di Salvini rivitalizzare Zingaretti”. Il quale è andato in crisi nei sondaggi “non appena gli italiani hanno messo il naso fuori”: il segretario è “ostaggio” dell’immobilismo che si è manifestato anche nel caso del piano Colao. “Sono arrivate delle proposte di cambiamento - sottolinea Senaldi - e questo è stato il difetto di Colao, perché qui nessuno vuole far niente né vuole cambiare alcunché. Zingaretti e il Pd sono un po’ ostaggio di questa situazione, il segretario in particolare”.

