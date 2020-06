Striscia la notizia, Mara Venier pizzicata in diretta a Domenica In: non sa di essere in onda, "che ve possino..."

11 giugno 2020 a

a

a

Una distratta Mara Venier finisce nel mirino di Striscia la notizia. La signora di Domenica In viene ripresa su Twitter dal profilo del tg satirico fondato da Antonio Ricci per una sua gaffe in diretta. Zia Mara, intenta a pigiare i tasti del suo telefonino, non si accorge di essere rientrata dalla pubblicità e continua imperterrita a scrivere.

Domenica In, impensabile: sulla scrivania di Mara Venier... questa roba, da fare gli scongiuri

"Grazie Claudia ti voglio bene - dice a voce alta la Venier". Poi: "Siamo in onda? - domanda a un certo punto, avvertita dagli autori -. Che ve possino, stavo rispondendo a Claudia Mori. Et voilà! Eccoci qua!". Una nonchalance che tradisce i ritmi frenetici della tv e della vita lontano dai riflettori. Non a caso, il commento di Striscia è più che comprensivo: "Tra computer e smartphone non si capisce più nulla".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.