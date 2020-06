Uomini e Donne, Gemma Galgani e Sirius? Ormone impazzito, beccati così: che bomba

12 giugno 2020 a

Ed è primo bacio. Gemma Galgani e Sirius, la coppia televisiva più discussa del momento - a Uomini e Donne di Maria De Filippi su Canale 5 -, non smette mai di stupire. Ora arriva l’incontro ravvicinato tanto atteso. Che mette a tacere ogni tipo di polemica. Un bacio che, come precisano, è avvenuto con la mascherina (nel rispetto delle norme anti Covid-19). La super coppia è stata avvisata a Roma nei giorni scorsi. Un po’ di scatti per le strade della Capitale non sono mancati. Sembrerebbe una prova generale di luna di miele. Ma forse è meglio non correre troppo. Per adesso, la Dama si gode la popolarità di questi anni, e anche l’affetto del suo bel marinaio. “Sfiorandoci la pelle, giocherellando con incroci delle dita, riabituandoci al calore umano”, dice Gemma. “Prima di scendere dal taxi ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina, che seppur sia stato un bacio ‘last minute’, ha la sua importanza”. Parola della Dama torinese. Il caso s’ingrossa. Ancora di più.

