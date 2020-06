Uoomini e Donne, Gemma Galgani e Sirius? Le parole della mamma: "Tutto vero, c'è la felicità nei suoi occhi"

10 giugno 2020 a

Tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, in arte Sirius, ci si mette la signora Luisella Del Freo, mamma del cavaliere del Trono Over. E per la Dama di Torino sono... buone notizie. La madre di Nicola, intervistata da Chi diretto da Alfonso Signorini, si dimostra incuriosita dalla storia nata davanti alle telecamere di Uomini e donne e per nulla turbata dalla differenza d'età tra Gemma e il suo Nicola. Stesso discorso per nonna Anna, anche lei decisamente bendisposta nei confronti della Galgani, con buona pace della iper-critica Tina Cipollari.

Innanzitutto, è una fake news quella che vorrebbe Nicola solo in cerca di pubblicità. "Non c’è nessuna fiction, non ci sono fidanzate nascoste negli armadi", assicura Luisella. L'interessamento per Gemma è reale, e anzi "abbiamo visto la felicità nei suoi occhi", spiega la mamma a proposito del figlio. "Mia madre – aggiunge la Del Freo – è molto moderna. Le dico la verità: siamo curiose anche noi di capire come andrà a finire. Sa, per noi è un momento di gioia. Siamo una famiglia che ha avuto le sue burrasche. La storia con il mio ex marito si è conclusa non bene".

