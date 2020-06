L'Italia che fa, gaffe disastrosa di Veronica Maya: "Ecco Napoli", gelo in Rai

12 giugno 2020 a

Napoli nel Lazio. Succede anche questo in Rai, dove a L'Italia Che Fa, nuovo programma della seconda rete condotto da Veronica Maya, è andata in scena una gaffe a dir poco clamorosa. A pochi minuti da un servizio dedicato al capoluogo campano, sul led della trasmissione è apparsa una cartina della penisola italiana. Risultato? Napoli segnata all'interno del Lazio, senza che nessuno se ne accorgesse. Nessuno in studio, perché da casa l'errore è stato notato eccome. In ogni caso lo scivolone della trasmissione sembra non aver toccato i vertici di viale Mazzini che, in altri tempi secondo Davide Maggio, avrebbero imposto allo staff un "arrivederci a settembre". E invece niente.

