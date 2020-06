Uomini e donne, Giorgio Manetti: "Ma chi vi crede? Per la pagnotta...", demolita Gemma Galgani

Francesco Fredella 12 giugno 2020 a

a

a

“Se fosse accaduto lontano dalle telecamere sarebbe normale. Ma lì, da anni, questa persone cerca l’anima gemella. Mi verrebbe da dire: cosa non si fa per la pagnotta”, tuona Giorgio Manetti (storico concorrente di Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi su Canale 5). Il Gabbiano, come il pubblico ha imparato a conoscerlo, rompe il silenzio a Libero dopo anni lontano dalle telecamere. Giorgio frena sulla storia tra Gemma Galgani e Sirius. Ormai si parla di loro da settimane, anche se il flirt è stato difeso dalla mamma del marinaio. Per Manetti, che conosce bene Gemma, le cose starebbero in modo diverso. “Per uno che va in tv come lui le telecamere e la popolarità viene da sé. Ho dato troppa importante alla faccenda. E’ difficile credere ad una storia così in televisione”, dice Giorgio. Poi, clamorosamente, a Libero precisa: “Niente reality. No Gf Vip o Temptation island vip. Forse farei Pechino Express”. Ma Giorgio tra poche settimane sarà impegnato con un cortometraggio. “Non posso dirvi il titolo. Ma il regista sì: si tratta di Domenico Costanzo, che ha collaborato con Pieraccioni”.

Uomini e Donne, la bomba della madre di Sirius: per Gemma Galgani roba da restarci secchi

Uomini e donne, la mamma di Sirius? "Lo ho spinto a farlo", clamoroso su Gemma Galgani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.