Barbara d'Urso, la foto "Senza trucco e appena sveglia” per zittire i criticoni

13 giugno 2020 a

a

a

Barbara d’Urso, seguitissima su Instagram (conta oltre 2,7 milioni di seguaci), nella giornata di ieri ha pubblicato una foto in bikini, raccogliendo circa 80mila like con più di 3mila commenti. Parecchi elogi, ma anche coloro che l’hanno criticata, consigliandole di abbondanare un certo tipo d’immagine.

"Cos'hai detto? Ti tolgo il microfono e salutame a soreta". La D'Urso trattata "come una segretaria"? Clamorosa rissa in diretta | Video

Oggi la conduttrice si è mostrata ai suoi fan appena sveglia, senza filtri e trucchi. Uno scatto totalmente naturale che pare una replica indiretta a chi ieri l’aveva criticata. Ovviamente anche l’istantanea odierna ha fatto incetta di like e commenti più o meno positivi. Per la prossima stagione televisiva, ricorda Gossip e tv, la d'Urso tornerà con Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e il Grande Fratello Nip. Sul reality ci sono però alcuni dubbi: da un lato lei che conferma che lo guiderà, dall’altro alcune indiscrezioni giornalistiche che lo vogliono affidato ad Alfonso Signorini, già al timone della versione Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.