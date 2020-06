Domenica In, Mara Venier preoccupata per Stefano De Martino: "Ti vedo dimagrito", trasformazione "sospetta", cosa c'è dietro

14 giugno 2020 a

a

a

"Stefano ma sei dimagrito?”. Questa la domanda con cui Mara Venier inaugura l'intervista a Stefano De Martino in onda a Domenica In, domenica 14 giugno. Tra i due c'è da sempre un rapporto confidenziale e quindi il bel ballerino, al centro del gossip per la presunta fine del matrimonio con Belen Rodriguez, non coglie alcuna malizia. "È l’aria di Napoli: arrivo qui con dei chili in meno per poter recuperare”, replica senza che la Venier insista anche se il dubbio per i tanti chili persi (ben 10) rimane un po' a tutti. Non è infatti un mistero che in periodi di grave stress si tenda a dimagrire.

"Tutto è cominciato nel box di casa loro". Belen e Stefano, retroscena terremoto: corna, scenate, fuga e rottura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.