Asia Argento a Live Non è la D'Urso, brutale con Morgan: "Un matto, si deve disintossicare. L'ho lasciato per salvare me e mia figlia"

Francesco Fredella 15 giugno 2020 a

a

a

Asia Argento risponde a Morgan. E lo attacca a Live Non è la D'Urso: "L’ho lasciato sto Marco, mi sono salvata. Io e mia figlia". Il cantautore la accusa di averlo picchiato di notte mentre dormiva. "Di notte dormo - precisa Asia -. E’ uno che è matto. Si dovrebbe curare. Disintossicare senza telecamere. Il suo è un delirio narcisistico".

"E la dignità?". Asia Argento, le drammatiche conseguenze del "cu***o in primo piano". Dopo questa foto, il disastro totale

Morgan ha raccontato di essere ricaduto nelle dipendenze. E Asia lo attacca: "Quest’uomo dovrebbe prendersi le proprie responsabilità. La prima per i suoi figli”. Intanto, Morgan aveva raccontato, sparando a zero su Asia: "Mi ha rovinato la vita, quando ci siamo lasciati sono arrivato a pesare 47 kg". E la figlia di Dario Argento si difende: "Soffre di deliri di onnipotenza. Quando vivevamo a Milano, tra l’altro pagavo io, ha scritto i suoi successi. Non fa un disco da quando l’ho lasciato io, 14 anni fa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.