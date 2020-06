Live, Barbara d'Urso regina dei talk, ascolti in volata. Ecco cosa accade a Cologno Monzese...

Francesco Fredella 15 giugno 2020 a

a

a

Picchi assurdi. Tornano le amate sfere al Live non è la d’Urso e Barbarella continua la volata. Batte Giletti. E’ lei, di nuovo, la regina dei talk tv della domenica sera. Live, con il 12.1% di share in media e picchi del 20% durante la serata, si aggiudica il podio. Giletti, invece, si ferma al 6.9%.



Al Live, in quella che sarebbe stata l’ultima puntata di stagione, accade di tutto. Si parla di Coronavirus nella parte iniziale con il prof. Remuzzi. Poi arriva Matteo Salvini. Sgarbi al centro dello studio contro tutti. Asia Argento, invece, spara a zero su Morgan difendendosi dalle accuse ricevute di recente. E poi la lite-show tra Simona Izzo e Elena Morali, che si scaglia anche contro Enrica Bonaccorti (usando toni e parole irripetibili). Dalle ultime indiscrezioni che trapelano da Cologno Monzese, sembra che “Live non è la d’Urso” vada in onda anche domenica prossima. Sarà l’ultima puntata di stagione. La d’Urso riprenderà a settembre con quattro programmi. Ed è boom.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.