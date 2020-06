Striscia la Notizia, Mara Venier e il retroscena sulla rissa con Timperi e Ippoliti: "Due poveracci"

15 giugno 2020 a

Uno scherzo in Rai finisce malissimo, a ricostruirlo è Striscia la Notizia. Mara Venier non ha affatto gradito l’ironia di Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, che a Unomattina Estate hanno scherzato a proposito del piede ingessato della conduttrice di Domenica In. “L’inquadratura del piede rotto è stata la punta d’ascolto del programma, sono dati ufficiali”, ironizzato i due, suscitando la reazione piuttosto adirata della Venier: “Due poveracci - ha tuonato la “zia” Mara su Instagram, dove ha poi rimosso il post - che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo”. Timperi ha fatto in tempo a salvare il messaggio e a ripubblicarlo dopo che Mara lo aveva cancellato: “Spiace che ironia, affetto e familiarità vengano scambiate per un insulto. Un bacione Mara Venier”.

