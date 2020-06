Lorella Cuccarini, Pippo Baudo e la bomba sulla Rai: "Leghista? Una scusa per cacciarla"

15 giugno 2020 a

Lorella Cuccarini dice addio alla Rai. Le indiscrezioni, scrive Gossip e tv, sono sempre più frequenti. Dagospia ha rivelato che a Viale Mazzini si starebbe pensando di non confermare la Cuccarini per la prossima stagione de La vita in diretta. Dietro a tale decisione ci sarebbe un discorso di colore politico. Pippo Baudo ha voluto difendere la conduttrice, dichiarando che le motivazioni politiche sarebbero solo una scusa utilizzata per cacciare via qualcuno.

A Tvblog, il Pippo nazionale, mentore e scopritore della Cuccarini, ha dichiarato: “Non l’ho sentita in questi giorni, ma la conosco bene, so che sta soffrendo. Lorella è una mia amica, mi dispiace molto umanamente. Io di situazioni difficili in Rai ne ho vissute, ma come questa mai! Lorella è una bravissima ragazza, grande conduttrice, ottima professionista. Una professionista va valutata per quello che fa in televisione. Lei non fa politica, questa cosa la si usa come scusa per cacciare qualcuno”, ha dichiarato Baudo.

