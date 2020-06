I Soliti Ignoti, Stefano De Martino e il retroscena su Amadeus: "Enorme eredità, mi ha mandato un messaggino"

16 giugno 2020 a

I Soliti Ignoti continuano ad andare in onda nella sua versione speciale, in cui ogni sera un Vip diverso si cimenta con il gioco condotto da Amadeus, cercando di vincere un montepremi da devolvere in beneficenza. L’ultimo ospite nel preservare di Rai1 è stato Stefano De Martino: stavolta il gossip sulla sua relazione con Belen Rodriguez non c’entra nulla, l’ex ballerino di Amici è riuscito a vincere una discreta somma. Ma ha anche ringraziato pubblicamente Amadeus, che un anno fa gli ha lasciato il timone di Stasera tutto è possibile, il programma in onda su Rai2 che ha fatto registrare ottimi ascolti anche con De Martino alla conduzione: “Mi ha mandato l’in bocca al lupo la sera prima del mio debutto - ha svelato - io subentravo dopo una enorme eredità di Amadeus”. Il conduttore de I Soliti Ignoti ha replicato così: “Siete stati bravi tutti, è una trasmissione che amo molto. Felice che sia tu a guidarla”.

