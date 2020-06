L'Eredità, "neppure il coronavirus": bomba di Maurizio Costanzo su Flavio Insinna

16 giugno 2020 a

Cito alcune trasmissioni come Il Paradiso delle Signore o come Uomini e Donne o come Beautiful. Sono trasmissioni che raccontano pezzi di vita che tutti hanno vissuto o potrebbero vivere. C'è una grande identificazione del pubblico con queste trasmissioni, perché molti rivedono momenti di una propria vita passata e altri si augurano di vivere analoghi momenti. Sono programmi che hanno molto ascolto, quelli che ho citato. Forse, rimettendo le mani al pomeriggio di Raiuno, bisognerebbe tener presente l'attenzione del pubblico ai sentimenti per regalare storie, amori, tradimenti e ritorni.

È stato bravo Marco Liorni nel trasferire Italia Sì! al posto del programma di Eleonora Daniele. Italia Sì! continua ad andare in onda il sabato, ma gli stessi protagonisti sono presenti quotidianamente nella tarda mattina di Raiuno. Liorni, già conducendo Italia Sì! ma anche Reazione a catena, ha dato prova di saper stare davanti alle telecamere.

A proposito di successi consolidati, va riconosciuto a L'eredità di essere la conferma che un game, se funziona, funziona anche con cambiamenti, durante situazioni generali diverse, anche con una pandemia. L'ascolto continua ad esserci, gli ospiti continuano a giocare e Flavio Insinna sa ben orientarsi tra gli uni e gli altri. Prepariamoci, con soddisfazione, a vedere e rivedere tanti film di Alberto Sordi che inonderanno i canali televisivi in occasione dei cento anni dalla sua nascita. Un bel rivedere e una memoria sempre viva di uno dei più grandi interpreti del nostro cinema.

