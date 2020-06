Domenica In, inquietante silenzio su Belen Rodriguez con De Martino? Mara Venier, la bomba: "Perché lo ho fatto"

16 giugno 2020 a

Mara Venier ha avuto come ospite Stefano De Martino. In collegamento da Napoli – dove conduce Made in Sud da martedì 16 giugno – l’ex ballerino di Amici è stato ospite di Domenica In su Rai 1. Mara Venier non gli ha fatto nessuna domanda per scoprire qualcosa di più sulla crisi che Stefano sta attraversando con la moglie Belen Rodriguez. Sul suo account Instagram la Venier, scrive Gossip e tv, ha spiegato il motivo per il quale ha scelto di non infierire sulla questione.

"Ci vuole rispetto, sempre!!!” è stato il messaggio di risposta ad una follower che gli chiedeva lumi. Stefano De Martino. Alla Venier non è sfuggito però un dettaglio importante: il collega è dimagrito parecchio. A detta di Fatima Trotta, intervenuta pure lei nel corso della trasmissione domenicale per promuovere la nuova edizione di Made in Sud, De Martino ha perso nell’ultimo periodo ben dieci chili. “È l’aria di Napoli: arrivo qui con dei chili in meno per poter recuperare”, ha ironizzato De Martino.

