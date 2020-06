I Fatti Vostri, pazzesco da Giancarlo Magalli: quali teste saltano, lo zampino dei vertici Rai

17 giugno 2020 a

No, non deve essere affatto semplice lavorare al fianco del fumantino Giancarlo Magalli. L'ultima prova a tal riguardo? La rivoluzione imposta, ancora una volta, a I Fatti Vostri, lo storico format di Rai 2. A settembre, infatti, squadra completamente nuova per Magalli. Ma secondo quanto riporta TvBlog, la decisione più pesante sarebbe arrivata direttamente dai vertici di Viale Mazzini, che hanno deciso di tagliare fuori dal cast Roberta Morise, messa alla porta dopo due anni di militanza. Per inciso, una sorpresa anche per Magalli, che con lei si trovava bene. Ancora non è chiaro chi arriverà al suo posto.

Ma i cambiamenti non sono finiti. Alla prossima edizione de I Fatti Vostri non prenderà parte neppure l'orchestra di Demo Morselli, che potrebbe essere sostituita con l'orchestra Palatresi. E ancora, fuori Graziano Galatone. Ancora non si conoscono le decisioni dietro la rivoluzione del programma. E, più che Magalli, potrebbe aver pesato la volontà del direttore di Rai 2 di cambiare l'immagine del programma, per svecchiarla un po' e renderla più "fresca" e ammiccante.

