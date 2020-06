Elisa Isoardi, scelta punitiva della Rai: dopo l'addio a La Prova del cuoco... scelta pesantissima

17 giugno 2020 a

a

a

Dopo la cancellazione dalla conduzione de "La prova del cuoco", il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha deciso di dare una altra chance ad Elisa Isoardi. La conduttrice, scrive Dagospia, viene così ripescata per condurre "Check up", storico programma di medicina in onda dal 1977 e fino al 2002, cancellato 18 anni fa.

"Cosa ne sarà di te?", La Prova del Cuoco finisce per sempre e la Isoardi scoppia in lacrime

La Isoardi impaurita per l'incompetenza sulla materia e anche dal fatto di andare in onda solo la domenica, avrebbe, in un primo momento, rifiutato la proposta, ma davanti alla prospettiva di rimanere a mani vuote ha accettato l'offerta. Inoltre la Isoardi sarà anche nel nuovo cast di Ballando con le stelle, sempre su Rai Uno e condotto da Milly Carlucci, in partenza a settembre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.