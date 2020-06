Chi l'ha visto, Federica Sciarelli lascia e Anna Falchi si candida: "Saprei farlo a occhi chiusi"

17 giugno 2020 a

“Un programma come Chi l’ha visto saprei farlo ad occhi chiusi”. Una frase di Anna Falchi che ha scatenato un dibattito social piuttosto acceso: la showgirl si sovrastima o ritiene la trasmissione di Rai3 facile da condurre? Forse non tiene debitamente in considerazione il fatto che Chi l’ha visto è legato a doppio filo alla figura di Federica Sciarelli, che è al timone da sedici anni con grande successo. Nelle ultime settimane si sono però fatte sempre più insistenti le voci di un addio della Sciarelli, che sarebbe alla ricerca di una nuova sfida: sempre sulla terza rete potrebbe ottenere una prima serata sulla politica. A luglio se ne saprà di più, quando la Rai annuncerà ufficialmente i palinsesti della prossima stagione. Nel caso di addio, per Chi l’ha visto sarà un grosso problema trovare un degno sostituto: a meno che non si voglia dar credito ad Anna Falchi, che salterebbe in sella in un secondo.

