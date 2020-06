Striscia la notizia e Matteo Renzi, il videomessaggio con gesto dell'ombrello a Mattarella

18 giugno 2020 a

"Mattarella, vuoi un gesto distensivo?". Il Matteo Renzi di Striscia la notizia sfida anche il Quirinale: "Guarda come distendo il braccio", e via di gesto... dell'ombrello. Al Colle sarà venuto un mancamento, ma niente paura. i tratta di Claudio Lauretta, incredibile imitatore dell'ex premier.

In un immaginario videomessaggio ai sostenitori, Renzi-fake ne ha per tutti, da Conte a Zingaretti "detto The Fox, la volpe, per il suo sguardo astuto e scaltro": "Però una cosa buona l'ha fatta, s'è preso il coronavirus. Un mese di silenzio stampa e il Pd è rinato". Per finire ovviamente con l'opposizione, "guidata da quella cima di Salvini". E su tutti, chioda il Renzaccio, "spicca lui, Mattarella, che evoca un clima di unità tra le parti politiche. Io unito con questi qua?".



