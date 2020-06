Stasera Italia, Veronica Gentili in onda così: un look audace, scollatura incendiaria in prima serata

18 giugno 2020 a

a

a

Una questione di stile. Una questione di look. E quello scelto da Veronica Gentili per la conduzione dell'ultima puntata di Stasera Italia, il talk di Rete 4 che fa concorrenza a Lilli Gruber, non è passato inosservato. Si parlava dell'avviso dato dagli industriali a Giuseppe Conte, del chiarissimo messaggio planato a Palazzo Chigi: fate qualcosa e fatelo subito. Ma oltre che dai contenuti, come accennato, l'attenzione è stata catturata dalla mise della conduttrice, assai provocante. Capello nero e abito altrettanto nero, ecco che Veronica Genitli è andata in onda con una scollatura profondissima e che bucava lo schermo. Una scelta piuttosto spinta, insomma, per la conduttrice di Rete 4.

"Da mesi sono l'unica opposizione". Sgarbi denuncia il governo: "Azione criminale, io non volevo essere coinvolto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.