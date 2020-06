Vittorio Sgarbi a Stasera Italia: "Per mesi sono stato l'unica opposizione, non voglio essere coinvolto nell'azione criminale del governo"

17 giugno 2020 a

a

a

"Per mesi sono stato l'unica opposizione". Vittorio Sgarbi, eletto in Parlamento con Forza Italia ma ora nel Misto, rivendica il proprio ruolo politico in Parlamento. L'opposizione "ha sempre votato tutti i decreti di Conte, per ragion di Stato o perché c'era emergenza sanitaria. Io quei decreti li trovai totalmente non potabili".

Per questo, spiega Sgarbi, io mi sono astenuto perché non volevo essere coinvolto in un'azione criminale del governo contro i cittadini". Gli italiani, continua Sgarbi, sono stati bloccati nelle loro attività, in modo totalmente irrazionale perché occorreva chiudere la Lombardia, forse anche Pesaro e Urbino, ma da Firenze in giù l'Italia non era in condizioni di emergenza. hanno distrutto il turismo di Pasqua, del 25 aprile, del 1 maggio".

