Striscia la Notizia, fuori tutto per Michelle Hunziker: scollatura da impazzire, va in onda così

18 giugno 2020 a

a

a

Poco dopo le 20.30, su Canale 5, una Michelle Hunziker da impazzire. Siamo ovviamente a Striscia la Notizia, il tg satirico della rete ammiraglia Mediaset che la showgirl svizzera, ora, conduce insieme a Gerry Scotti. E si parla del look con il quale la biondissima Hunziker è piombata nelle case degli italiani in prima serata, look che potete vedere nella foto qui sotto. Per Michelle una maglia verde pisello, ma a farla da padrone è la scollatura, che definire profondissima sarebbe riduttivo. E del reggiseno non vi è traccia. Insomma, una Michelle Hunziker provocante, da morire, che lascia davvero poco margine d'azione all'immaginazione (per la gioia di tutti i suoi fan).

Striscia la Notizia scatena Bruno Vespa: l'impensabile scenata di gelosia dei politici

"Mattarella, lo vuoi un gesto distensivo?". A Striscia un Renzi fuori controllo: "ombrello" e mancamento al Colle | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.