Piero Sansonetti e Dino Giarrusso, rissa in diretta: "Editore coinvolto in scandali allucinanti", "È incensurato, mascalzone",

19 giugno 2020 a

a

a

Uno scontro senza precedenti tra Piero Sansonetti e Dino Giarrusso. Il botta e risposta va in scena a Coffee Break, la trasmissione mattutina di La7. "Non sono mascalzone, nemmeno rinviato a giudizio com'è invece il suo editore coinvolto in scandali allucinanti" ha esordito l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle in replica al direttore de Il Riformista che gli aveva dato del "mascalzone" durante uno scontro sulla giustizia.

"Lo pensate solo tu e Salvini", "Cosa dice la legge?". Immigrazione, la Meli la spara grossissima e la Chirico la zittisce

Una frase, quella dell'ex inviato de Le Iene, che ha scatenato la furia di Sansonetti: "Il mio editore, Alfredo Romeo, è incensurato. Tu hai detto che non si deve parlare di Davigo, evidentemente perché è sacro". Sansonetti fa riferimento a Piercamillo Davigo, magistrato vicino ai Cinque Stelle. "Stai parlando in sua assenza di Romeo, quindi sei un mascalzone - ha tuonato ancora il direttore -. Dimmi tutto ma non che Giarrusso è una persona perbene, confermo che è un mascalzone" .

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.