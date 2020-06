Che tempo che fa, altro siluro Rai contro Fabio Fazio: il cavillo, costretto a separarsi da Luciana Littizzetto?

20 giugno 2020 a

a

a

Un terremoto in Rai dopo le decisioni di Fabrizio Salini: taglio ai tetti dei compensi, stop agli agenti produttori e conduttori produttori, tetto del 30% di ospiti rappresentati da uno stesso agente in una trasmissione. Scelte che hanno scatenato Fabio Fazio, mister Che tempo che fa, il quale ha concesso una durissima intervista contro la Rai al Fatto Quotidiano. E sempre per Che tempo che fa, le decisioni di Salini potrebbero avere una conseguenza clamorosa, di cui dà conto il Messaggero: Fazio infatti dovrà fare attenzione al tandem con Luciana Littizzetto. Entrambi infatti appartengono alla scuderia di Beppe Caschetto, e ora dovranno assicurarsi di animare Che tempo che fa con artisti anche di altri agenti per non sforare il 30 per cento. Altrimenti, Fazio e Littizzetto dovrebbero dividersi, insomma non potrebbero andare in onda assieme. Una conseguenza, come detto, che sarebbe clamorosa.

"Come riesce a farsi la vicina di ombrellone". Prego? Littizzetto su Rocco Siffredi, una roba... estrema

"Perché va cacciata dalla Rai": Meluzzi, crociata contro la Littizzetto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.