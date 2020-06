Striscia la Notizia, ecco la sbroccata di Massimo Giletti a Non è l'Arena: colpo basso del tg satirico

20 giugno 2020 a

a

a

Massimo Giletti e Paolo Bonolis protagonisti indiscussi della classifica dei Nuovi Mostri" di Striscia La Notizia. Ai due rispettivamente il secondo e il primo posto nella graduatoria proposta dal tg satirico di Canale 5 nella puntata di venerdì 19 giugno. Come infatti dimenticarsi la sfuriata del conduttore di Non è l'Arena su un tema a lui caro, la giustizia. Giletti, domenica scorsa, aveva esordito così davanti al cinque stelle Ettore Licheri: "Non accetto menzogne. Noi vogliamo la verità su Basentini e sulle parole di Nino Di Matteo, e dal ministro non è arrivata nessuna spiegazione". Una vera e propria sfuriata senza precedenti. Meglio di lui, secondo il tg satirico, solo Bonolis che a Ciao Darwin si rende protagonista di una vera e propria figuraccia: una scivolata a dir poco imperdibile.

"Non dicevamo a te". Tutto da godere: anche Striscia affonda Sergio Sylvestre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.