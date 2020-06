Temptation Island, Manila Nazzaro rischia tutto: le voci sul "suo" Lorenzo

Francesco Fredella 20 giugno 2020 a

“Non credevo più nell’amore, ma poi Lorenzo mi ha fatto cambiare idea”: Manila Nazzaro si racconta a Temptation island. Sta per iniziare una nuova avventura televisiva. Lei, da tre anni, è legata a Lorenzo Amoruso. Ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con Francesco Cozza (durato dal 2005-2017). Manila vorrebbe che la storia d’amore con Lorenzo prendesse una piega precisa. E ci prova con Temptation island. Tutto potrebbe accadere. Prova del fuoco, anzi del falò. E non solo. Tra Manila e Lorenzo, stando ai nostri rumors, c’è un rapporto di vera complicità: nessun gossip e nessun chiacchiericcio. Molta passione, tanto rispetto. Il resto lo vedremo in tv.

