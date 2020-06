L'Eredità, terrificante gaffe di Anna: "Alle rotonde mi piego". Flavio Insinna: "Non può averlo detto davvero"

21 giugno 2020 a

E nello studio de L'Eredità di Flavio Insinna, su Rai 1, calò il gelo. Siamo nella puntata del quiz pre-serale campionissimo di share di sabato 20 giugno, a competere ecco Anna, una concorrente. E la gaffe piove proprio durante la sua presentazione. Il sogno di Anna? Comprare un'automobile da 400 cavalli, una sorta di bolide. E Insinna commenta il suo sogno: "Ma non ci sono strade dove si può andare a quella velocità. Vuoi andare su pista?". E Anna, come se nulla fosse, ha risposto: "Non è questione di velocità, ma di accelerazione e ripresa. Alle rotonde mi piego...". Già, Anna vuole usare le strade come se fossero il circuito di Monza. Allibito Flavio Insinna: "Non l'ha detto veramente, bisogna andare piano", ha commentato il conduttore, censurando le parole di Anna.

