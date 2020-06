Live-Non è la D'Urso, l'avvocatessa semi-nuda e la sorpresa pazzesca sul seno: Barbara D'Urso di sasso

22 giugno 2020 a

a

a

Siamo a Live-Non è la D'Urso, su Canale 5, la puntata è quella del 21 giugno. Ed ecco materializzarsi in studio "l'avvocatessa", bella e provocante in abito verde con generosissima scollatura. E sul décolleté spunta qualcosa di molto particolare e preziosissimo, su cui punta i fari subito la padrona di casa, Barabara D'Urso: "Benvenuta a un'avvocatessa splendida in abito da sera", premette Carmelita. Dunque, un poco stupita: " È sempre quello? Hai il collier di Gina Lollobrigida? Lo ho riconosciuto? È quello? Ha un appartamento al collo". Già si trattava proprio di quello.

"Anch'io ho fatto sesso per interesse, ma poi...". Sandra Milo contro la Argento, Asia esplode in diretta | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.