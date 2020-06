Live-Non è la D'Urso, dramma osceno per Dora Moroni: "Sono costretta a vendermela"

Francesco Fredella 22 giugno 2020 a

a

a

L’incidente in auto con Corrado. Tanti anni fa. Poi una nuova vita, tutta in salita. Ma sempre con l’affetto della famiglia e del pubblico. Adesso per Dora Moroni arriva un’altra tegola. L’ennesima. “Sono costretta a vendere la mia casa, ereditata da mia madre, per pagare un debito di 35 mila euro”, racconta in esclusiva A Live-Non è la D'Urso, in onda su Canale 5 domenica 21 giugno. “Devo pagare euro entro un mese e mezzo, come faccio?”, racconta nel salottino di Barbara D’Urso. La Moroni è stata condannata in appello (quindi può fare ricorso in Cassazione) dopo aver intentato una casa contro un medico a seguito di un’operazione chirurgica all’occhio. “Volevo fare l’occhio uguale all’altro, visto che era cieco ma era spostato in esterno. Quindi volevo sistemarlo come l’altro, si trattava di una tecnica diversa. Mi hanno detto che un dottore poteva farlo in maniera molto semplice”, dice la Moroni. La conduttrice promette di aiutarla. “Vedrai che qualcosa succederà”, racconta in diretta. Dora, però, appare molto preoccupata e ribadisce: “La casa me l’ha lasciata mia madre. Io non sono in grado di tornare a lavorare, non riesco nemmeno a parlare”.

"Anch'io ho fatto sesso per interesse, ma poi...". Sandra Milo contro la Argento, Asia esplode in diretta | Video

"Ma è quello?". Sul seno dell'avvocatessa semi-nuda... pazzesco: Barbara D'Urso ci resta di sasso | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.