Live-Non è la D'Urso, Asia Argento-choc su Fabrizio Corona: "Ha dei problemi mentali, come l'ho capito"

Siamo a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso della domenica sera in onda su Canale 5. Tra gli ospiti ecco Asia Argento, la quale torna a parlare di Fabrizio Corona, con cui ebbe una brevissima e altrettanto chiacchierata relazione: "Gli voglio bene, ma ha tanti problemi mentali, come tutti noi del resto". Dunque, aggiunge: "Non c'ho avuto una storia, ci siamo visti tre volte, poi dopo tutto il giro di paparazzi ho bloccato il suo numero e gli ho mandato una canzone di Piero Ciampi che dice: ma vaff******". E ancora, Asia Argento descrive Corona come "una persona molto intelligente, furba, ma tormentata". E ancora: "Non conosco nulla di lui, ho letto il suo libro e ho capito che c'erano dei problemi e ho detto è meglio che me ne vado", ha concluso tratteggiando un profilo piuttosto inquietante dell'ex re dei paparazzi.

