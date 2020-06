Striscia la Notizia, colpo basso a Matteo Salvini: "Insulti, insulti", come mostra il leghista

23 giugno 2020 a

a

a

Nel mirino di Striscia la Notizia questa volta ci finisce Matteo Salvini. Già, il leader della Lega, suo malgrado, è al centro delle attenzioni del tg satirico di Canale 5 nella puntata in onda lunedì 22 giugno. Nel dettaglio, l'ex ministro dell'Interno è protagonista del consueto remix messo a punto da Highlander Dj, che prende di mira il leghista per le volte in cui si lamenta degli insulti che riceve (e, in verità, non sono affatto pochi). Non a caso, il titolo del brano è: "Insulti". Il risultato? Piuttosto esilarante. Chissà se piacerà anche a Matteo Salvini. Forse sì: in modo semplice e divertente, il messaggio passa.

Striscia, il remix su Salvini: il video

Striscia la Notizia, ecco la sbroccata di Massimo Giletti a Non è l'Arena: colpo basso del tg satirico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.