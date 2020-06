Temptation Island, riprese iniziate: "Voglio capire se...", svelate altre due coppie

Francesco Fredella 23 giugno 2020 a

Vip e nip. Tutti insieme. E Temptation Island scalda i motori. La prima puntata è prevista per il 2 luglio, l'attesa è molto alta. Arrivano anche due coppie napoletane: Antonio e Annamaria, Valeria e Ciavy. La prima coppia: 33 anni lui, 43 lei. “Voglio capire se Antonio è la persona adatta a me”, racconta Annamaria in un video di presentazione. Della seconda coppia, per adesso, non si sa ancora nulla. Si aggiungono a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Ma le sorprese non mancano. Le riprese sono già iniziate. Bocche cucite dalla produzione.

