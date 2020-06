Chi l'ha visto?, "un privilegio": ufficiale, Federica Sciarelli chiude al nuovo format di Rai 3

Francesco Fredella 23 giugno 2020 a

Federica Sciarelli resta al timone Chi l’ha visto?. È questa una delle notizie dell’ultim’ora sul prossimo palinsesto di Rai 3, guidata da Franco Di Mare. Nei giorni scorsi si erano rincorse voci un possibile addio della Sciarelli, che conduce Chi l’ha visto? da tantissimi anni. Lei stessa, in un’intervista a Tv sorrisi e canzoni, smentisce ogni tipo di fake news. La trasmissione dedicata alla cronaca e agli scomparsi andrà avanti fino al 29 luglio. Poi si ritorna a settembre. Ovviamente ci sarà di nuovo la Sciarelli. “È un privilegio condurre un programma come Chi l’ha visto? che fa servizio pubblico”, racconta la giornalista alla rivista diretta da Aldo Vitali. Nessun addio. Del resto la Sciarelli, da anni in prima linea, ha risolto tantissimi casi di cronaca nera ed è sempre sul podio quando si parla di ascolti. Per circa 15 anni la Sciarelli ha lavorato nella redazione politica del Tg3: acqua passata. Nessun ritorno alla politica raccontata in tv. La Sciarelli frena sulla eventualità di un talk sulla terza Rete Rai. Sarà di nuovo al timone di Chi la visto?. Ormai non è più un’indiscrezione, ma una notizia.

