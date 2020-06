Striscia la Notizia, la terrificante fine di Giuseppe Conte? “Bruno Vespa fa confessare Vincenzo De Luca”

24 giugno 2020 a

Il Bruno Vespa di Striscia la Notizia delinea le sorti di Giuseppe Conte. Sorti ben poco positive visto e considerato che Dario Ballentini utilizza un mix delle peggiori dichiarazioni dei politici. Si inizia con il nemico assoluto, Matteo Renzi che tuona un "non durerà fino a domani mattina", poi una considerazione poco promettente sempre uscita dalla bocca del leader di Italia Viva: "È come la peste"- Ma Renzi non è l'unico, dopo di lui il Vespa del tg satirico fa parlare anche il grillino Stefano Buffagni. "Ma voi garantite il sostegno a Conte?" chiede l'imitatore. La replica? "Un par de palle". E ancora, tocca al pentastellato Danilo Toninelli. "Qual è il vostro giudizio su Conte?", "Era, è e rimarrà inutile".

Per ultimo, ma non per importanza, il governatore Vincenzo De Luca che, stando a quanto chiesto da "Vespa" al primo incontro ha chiesto a Conte "ma tu sei scemo o sei buono?". Ci va ancora più pesante Maurizio Gasparri che dalle fila dell'opposizione si auspica un nuovo premier "incapace, irresponsabile". Insomma, "una perona spregevole".

