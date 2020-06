L'Eredità, "le Brigate Rosse": sconcertante risposta del concorrente, Flavio Insinna disperato

24 giugno 2020 a

a

a

Prego? Mai "prego" fu così necessario. Si parla di una delle ultime, clamorose, impensabili, sbalorditive gaffe piovute a L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna ogni sera su Rai 1, il quiz campionissimo d'ascolti e fiore all'occhiello della Rai, tanto da essere soprannominato "la cassaforte di Viale Mazzini" a causa degli ascolti, altissimi, registrati sera dopo sera, mese dopo mese, anno dopo anno. Bene, la domanda posta da Flavio Insinna al concorrente di turno, volendo, non era delle più semplici. E recitava: "Chi guidò la Rivoluzione Russa?". Certo, tutt'altro che impossibile la risposta corretta, ovvero Lenin. Peccato però che il concorrente non lo sapesse. La sua risposta: "Le Brigate Rosse". Gelo in studio, mani nei capelli per Insinna.

L'Eredità, "non è un'anteprima di tempo fa": lo straziante messaggio di Flavio Insinna

L'Eredità, stretta su produzioni esterne? Panico in Rai e per Flavio Insinna: le conseguenze

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.