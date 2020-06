Otto e Mezzo, record di Lilli Gruber e Severgnini: insulti a Salvini dieci secondo dopo il termine della sigla

24 giugno 2020 a

a

a

Siamo a Otto e Mezzo su La7, puntata del 24 giugno. Pronti via. Finita la sigla e Lilli Gruber rivolge la prima domanda al suo ospite, ovvero Beppe Severgnini. Di cosa si parla? Ovviamente di Matteo Salvini. "Il leader della Lega ha detto che le prossime elezioni saranno un test politico per il governo. È la mossa giusta per una rimonta del leader leghista?", chiede la conduttrice riferendosi a una dichiarazione del giorno di Salvini. E Severgnini spara subito ad alzo zero: "Ci sta, meglio che sparare tweet e mangiare ciliegie, le grandi occupazioni di questo periodo. È normale che usi le elezioni per dare una spallata al governo, fa parte della democrazia". Insomma, Severgnini - al di là delle considerazioni sulla democrazia - spara subito contro Salvini. E torna ancora sulla ridicola polemica delle ciliegie mangiate in conferenza stampa al fianco di Luca Zaia, "caso" al quale Severgnini aveva dedicato anche una puntata della sua videorubrica sul Corriere della Sera. Otto e Mezzo, come sempre, a senso unico. Ma questa volta si batte un record: il primo attacco al leghista è arrivato dieci secondi dopo il termine della sigla.

"Una cosa senza precedenti". De Benedetti accusa: "Sono stato censurato". A Otto e mezzo lo sconcerto di Gruber e Padellaro

"Una patrimoniale. E ogni anno". Dalla Gruber, De Benedetti spiega la sua ricetta: rapina senza precedenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.