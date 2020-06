Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti e quella foto pazzesca: "Avete notato che..."

24 giugno 2020 a

a

a

È la serata delle somiglianze a sorpresa, a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che nella puntata in onda mercoledì 24 maggio si concentra su due "assi" che giocano in casa: Vittorio Brumotti e Michelle Hunziker. In un servizio a loro dedicato, infatti, si fa notare come l'inviato anti-droga che gira in bicicletta somigli in modo piuttosto netto a Zlatan Ibrahimovic, complice l'acconciatura scelta da Brumotti negli ultimi tempi. E, in effetti, la foto che potete vedere qui sotto lascia pochi dubbi: l'inviato e il calciatore del Milan hanno più di un tratto in comune. Dunque la Hunziker, che secondo Striscia sarebbe la copia dell'attrice Jennifer Garner. Ai posteri l'ardua sentenza.

Striscia, Brumotti come Ibra: il servizio

Striscia la Notizia, Michelle Hunziker seduta al bancone? Occhio al dettaglio: là sotto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.