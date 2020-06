Ballando con le stelle, Raimondo Todaro: "Perché devo ringraziare Milly Carlucci", un'incoronazione

Francesco Fredella 25 giugno 2020 a

Raimondo Todaro ringrazia Milly Carlucci. “Devo ringraziarla perché mi ha aiutato davvero in un momento così delicato”, racconta a Oggi il ballerino di Rai 1, di Ballando con le Stelle. Un’intervista fiume. Adesso Todaro rompe il silenzio dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca. Che avrebbe avuto un flirt con Valentin, suo allievo di Amici (la Tocca è insegnante di ballo nel programma di Maria De Filippi). Insomma, Valentin non ha colpa. Non è al centro della rottura tra loro. “Non c’è stato un vero fattore - assicura al settimanale -, credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano piano, in maniera naturale”.

Qualche giorno fa Valentin, che è stato il primo nei mesi scorsi a svelare i retroscena di una storia clandestina, ha parlato di estate bollente sui social. Tutti hanno pensato ad un chiaro e puntuale riferimento a quanto avvenuto con la Tocca. Zero riferimenti. Solo tante supposizioni. Ma come si dice in gergo: tre indizi fanno una prova. E’ così anche nel mondo del gossip. Todaro, invece, continua a ribadire che è venuto meno “quel formicolio nello stomaco che provavo una volta...”. Sigla: la storia d’amore finisce. Ma resta un grande affetto.

