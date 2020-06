Io e Te, disastro da Pierluigi Diaco: cosa si sente in diretta. "Che vergogna", lo sfogo

26 giugno 2020 a

a

a

Un curioso e fastidioso imprevisto durante l'ultima puntata di Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco su Rai 1, il tutto durante l'intervista a Bianca Berlinguer. Già, in studio si sentiva un inconfondibile frastuono di trapani e martelli, insomma lavori in corso. E Diaco, ovviamente, era piuttosto irritato: "Ci sono trapani, martelli, è uno studio meraviglioso, il migliore in cui potessi lavorare". Parole scandite con un sorriso che faceva trapelare alta tensione. Dunque ha aggiunto: "Vengono dal quarto piano, stanno lavorando mentre trasmettiamo". La Berlinguer, da par suo, ha provato a stemperare la tensione. Peccato però che tra gli ospiti ci fosse anche Katia Ricciarelli, che sottovoce ha esclamato: "Che vergogna". Ma il microfono era aperto e quelle due paroline si sono sentite in modo nitido in tutte le case...

Io e Te, colpo bassissimo a Pierluigi Diaco: questa foto, con Vladimir Luxuria. "Siete pazzi?"

"Voleva soltanto quello". La prima volta, sconvolgente confessione di Luxuria a Diaco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.