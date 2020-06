Made in Sud, De Martino sotto torchio per Belen Rodriguez? Dietro le quinte... finita malissimo?

Francesco Fredella 26 giugno 2020 a

Domanda da cento milioni di dollari: “A casa tutto bene?” A Made in sud, Stefano De Martino viene messo sotto torchio da Peppe Iodice durante la puntata. Il ballerino, che da settimana è nella bufera del gossip dopo la fine della storia con Belen Rodriguez, non si sottrae al siparietto. E rincara la dose rispondendo così: “Tutto bene”. Al comico, però, non basta questa risposta. Non si accontenta. E torna all’attacco con un’altra frase ad effetto: “Ti porto una comunicazione, ti saluta tanto maculata Rodriguez”. Allora Stefano, imbarazzatissimo, chiude la faccenda: “Salutamela tanto, salutamela affettuosamente”. Un siparietto che però potrebbe aver fatto succedere di tutto dietro le quinte. De Martino, che da giorni è al centro di questo polverone di gossip, non vuole assolutamente parlare di Belen. Infatti, sembra che abbia dato un diktat preciso quando deve concedere interviste: nessuna domanda sulla Rodriguez. E’ ancora mistero sui reali motivi dell’allontanamento. Ma i ben informati sostengono che non ci siano tradimenti di mezzo. Quindi tutt’altra storia. Come dire: i panni sporchi si lavano a casa.

